Житель Прикамья ответит в суде за избиение женщины-врача

В Избранное

Пермь, 6 октября. Житель Прикамья предстанет перед судом за избиение медицинского работника. Инцидент произошел в январе 2017 года.

Мужчина слишком активно отмечал новогодние праздники. В какой-то момент ему стало плохо, после чего он вызвал скорую. Когда врачи появились на пороге его квартиры, «пациент» неожиданно стал агрессивным — он накинулся с кулаками на женщину-медика. В результате житель Пермского края стал фигурантом уголовного дела по статье «Побои, совершенные из хулиганских побуждений».

Материалы дела уже передали в суд. В данный момент мужчине грозит до двух лет колонии.

«Сейчас стало рано темнеть, и работа врачей скорой стала опасней, поэтому мы снова запускаем проект. Он будет реализован в ближайшие праздники, то есть 4 ноября, когда возрастает риск нападения на медиков нетрезвых людей», — сообщил организатор акции «Защитим врача скорой помощи» Дмитрий Омутных Ura.Ru.

На центральной подстанции скорой помощи будет организован пост охраны на случай нападения пьяных людей на медиков.