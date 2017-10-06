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Житель Прикамья ответит в суде за избиение женщины-врача
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    Житель Прикамья ответит в суде за избиение женщины-врача

    16:45  6 Октября 2017
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    Житель Прикамья ответит в суде за избиение женщины-врача

    Пермь, 6 октября. Житель Прикамья предстанет перед судом за избиение медицинского работника. Инцидент произошел в январе 2017 года.

    Мужчина слишком активно отмечал новогодние праздники. В какой-то момент ему стало плохо, после чего он вызвал скорую. Когда врачи появились на пороге его квартиры, «пациент» неожиданно стал агрессивным — он накинулся с кулаками на женщину-медика. В результате житель Пермского края стал фигурантом уголовного дела по статье «Побои, совершенные из хулиганских побуждений».

    Материалы дела уже передали в суд. В данный момент мужчине грозит до двух лет колонии.

    «Сейчас стало рано темнеть, и работа врачей скорой стала опасней, поэтому мы снова запускаем проект. Он будет реализован в ближайшие праздники, то есть 4 ноября, когда возрастает риск нападения на медиков нетрезвых людей», — сообщил организатор акции «Защитим врача скорой помощи» Дмитрий Омутных Ura.Ru.

    На центральной подстанции скорой помощи будет организован пост охраны на случай нападения пьяных людей на медиков.

    Автор: Дима Оленин
    #нападение #врач
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