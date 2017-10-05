Двухлетний ребенок задолжал 10 тыс. рублей коммунальным службам Перми

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Пермь, 5 октября. Коммунальные службы Пермского края в течение года начисляли на имя двухлетнего ребенка долг за капитальный ремонт дома.

Как рассказала мать девочки, согласно квитанциям ее дочь задолжала коммунальным службам десять тысяч рублей.

По словам матери, когда она приобретала квартиру, она предоставила все необходимые документы, включая свидетельства рождения детей. В итоге, кроме двухлетней дочери, счета получает и она сама, однако в них неверно указана фамилия, пишет телеканал «360».

Коммунальные службы Пермского объяснили, что ситуация с долгом возникла из-за неверных данных в Росреестре, который некорректно проинформировал ведомство о собственниках жилья.