Скандальный фильм «Матильда» покажут в пермском «Киномаксе»

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Пермь, 4 октября. Житель Пермского края смогут увидеть скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда» в двух кинотеатрах «Киномакс».

Кроме того, картину покажут в кинотеатре «Премьер».

Первым днем показа станет 26 октября. С расписанием сеансов «Матильды» уже мозно ознакомиться на официальном сайте «Киномакса».

Напомним, что ряд российских кинотеатров отказался от показа скандального фильма из-за угроз, поступающих руководству сетей. Противники «Матильды» обещали устроить поджоги в залах, где будут показывать фильм о романе российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.