Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Трамп забросал пострадавших от урагана жителей Пуэрто-Рико бумажными полотенцами
Общество
Более 60 водителей трамваев и автобусов уволят в Перми
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 60 водителей трамваев и автобусов уволят в Перми

    12:39  4 Октября 2017
    59

    Более 60 водителей трамваев и автобусов уволят в Перми

    Пермь, 4 октября. Более 60 водителей трамваев и троллейбусов уволят в Прикамье. Как сообщили в пресс-службе «Пермгорэлектротранса», городские маршруты хотят синхронизовать так, чтобы электротранспорт не ходил по одной и той же линии без пассажиров.

    Изменения в маршрутной сети вступят в силу уже в 2018 году.

    «Сейчас в нашем штате работают около шестиста водителей. Конечно, сокращение сотрудников происходит в соответствии с Трудовым кодексом», — отметили в пресс-службе.

    Об увольнении всех водителей предупредили заранее, еще в начале осени.

    Всего планируют уволить тридцать пять водителей троллейбусов и тридцать водителей трамваев. Все они получат выходное пособие в размере месячного заработка.

    Автор: Дима Оленин
    #троллейбус #пермь #трамвай
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 81659

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107128

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29900

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44390

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25744
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        968
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        665
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        4579
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        5192