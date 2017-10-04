Более 60 водителей трамваев и автобусов уволят в Перми

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Пермь, 4 октября. Более 60 водителей трамваев и троллейбусов уволят в Прикамье. Как сообщили в пресс-службе «Пермгорэлектротранса», городские маршруты хотят синхронизовать так, чтобы электротранспорт не ходил по одной и той же линии без пассажиров.

Изменения в маршрутной сети вступят в силу уже в 2018 году.

«Сейчас в нашем штате работают около шестиста водителей. Конечно, сокращение сотрудников происходит в соответствии с Трудовым кодексом», — отметили в пресс-службе.

Об увольнении всех водителей предупредили заранее, еще в начале осени.

Всего планируют уволить тридцать пять водителей троллейбусов и тридцать водителей трамваев. Все они получат выходное пособие в размере месячного заработка.