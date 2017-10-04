МЧС предупреждает о мокром снеге в Пермском крае
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Пермь, 4 октября. МЧС по Пермскому краю предупреждает о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе 4 октября.
Как сообщили в ведомстве, в Прикамье будет облачно с прояснениями, местами ожидается мокрый снег и дождь.
Никаких опасных метеорологических явлений не ожидается. Однако сохраняется опасность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники МЧС просят владельцев автомобилей соблюдать осторожность при движении на дорогах.