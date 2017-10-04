Мужчину в Пермском крае будут судить за изнасилование пенсионерки

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Пермь, 4 октября. В Прикамье будут судить мужчину, который изнасиловал пожилую женщину.

Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, инцидент произошел 14 июля 2017 года. 44 –летний житель Гайнского района зашел в гости к 61-летней знакомой. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он изнасиловал ее.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что он был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Газета.ru писала, что пенсионерку жестоко избили и изнасиловали у молодежного клуба в Петербурге.