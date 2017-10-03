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Детский сад в Прикамье закрыли из-за антисанитарии
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    Детский сад в Прикамье закрыли из-за антисанитарии

    15:18  3 Октября 2017
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    Детский сад в Прикамье закрыли из-за антисанитарии

    Пермь, 3 октября. В детском садике в деревне Кондратово устроили проверку после того, как у одного из детей, посещающего группу, обнаружили энтеровирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю.

    В ходе проверки в детском саду были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований. В частности, руководство садика не озаботилось выделить отдельные помещения для приготовления пищи. Кроме того, отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. Не осуществлялся контроль температурного режима при хранении пищи в холодильнике.

    Выяснилось, что именно эти нарушения привели к заболеванию ребенка. Суд признал владельца учреждения виновным в административном правонарушении. Детский сад был закрыт на 60 суток.

    Автор: Дима Оленин
    #пермь #детский сад
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