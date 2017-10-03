Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Прикамье
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Пермь, 3 октября. Четыре человека пострадали в ДТП, произошедшем на автотрассе «Оса-Чернушка» в Прикамье, сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД России.
По предварительной информации, по дороге в Чернушки водитель Lada Largus не выдержал дистанцию и допустил столкновение с двигающимся в том же направлении Geely MK. От удара иномарку вынесло на полосу встречного движения, где авто столкнулось с УАЗ-22065.
В результате пострадали 43-летний водители УАЗ и его 57-летний пассажир, а также 63-летний водитель и 65-летняя пассажирка китайского автомобиля.
По факту ДТП проводится проверка.