Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Прикамье

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Пермь, 3 октября. Четыре человека пострадали в ДТП, произошедшем на автотрассе «Оса-Чернушка» в Прикамье, сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД России.

По предварительной информации, по дороге в Чернушки водитель Lada Largus не выдержал дистанцию и допустил столкновение с двигающимся в том же направлении Geely MK. От удара иномарку вынесло на полосу встречного движения, где авто столкнулось с УАЗ-22065.

В результате пострадали 43-летний водители УАЗ и его 57-летний пассажир, а также 63-летний водитель и 65-летняя пассажирка китайского автомобиля.

По факту ДТП проводится проверка.