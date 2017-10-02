Легковушка протаранила «Газель» на трассе в Пермском крае, есть жертвы

В Избранное

Пермь, 2 октября. В результате столкновения легковушки с «Газелью» на трассе в Пермском крае погибла женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно приведенным данным, авария случилась накануне утром на 53 километре трассы «Пермь-Екатеринбург».

По предварительной информации, 57-летний водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу, после чего врезался в двигавшуюся на встречу «Газель». В результате сильного удара ГАЗ-2834NA перевернулся на боковую сторону. Смертельные травмы получила пассажирка легкового автомобиля. В больницу были доставлены четыре человека, передает URA.RU.

Напомним, микроавтобус Mercedes и автомобиль Great Wall столкнулись утром 2 октября, в результате аварии госпитализированы 8 человек.