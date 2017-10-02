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Легковушка протаранила «Газель» на трассе в Пермском крае, есть жертвы
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    Легковушка протаранила «Газель» на трассе в Пермском крае, есть жертвы

    12:33  2 Октября 2017
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    Легковушка протаранила «Газель» на трассе в Пермском крае, есть жертвы

    Пермь, 2 октября. В результате столкновения легковушки с «Газелью» на трассе в Пермском крае погибла женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

    Согласно приведенным данным, авария случилась накануне утром на 53 километре трассы «Пермь-Екатеринбург».

    По предварительной информации, 57-летний водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу, после чего врезался в двигавшуюся на встречу «Газель». В результате сильного удара ГАЗ-2834NA перевернулся на боковую сторону. Смертельные травмы получила пассажирка легкового автомобиля. В больницу были доставлены четыре человека, передает URA.RU.

    Напомним, микроавтобус Mercedes и автомобиль Great Wall столкнулись утром 2 октября, в результате аварии госпитализированы 8 человек.

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #пермский край
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