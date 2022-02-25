Электропоезд сбил 45-летнего мужчину на перегоне Левшино — Балмошная в Перми

Пермь, 25 февраля. Мужчина получил смертельные травмы в результате столкновения с электропоездом в Перми. Трагедия произошла утром 25 февраля на перегоне Левшино — Балмошная.

Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы в 07:00 пятницы (05:00 по московскому времени). Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

«25 февраля 07:00 (05:00 мск) на перегоне Левшино — Балмошная Свердловской железной дороги электропоездом смертельно травмирован 45-летний мужчина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Пермская транспортная прокуратура инициировала проверку, в ходе которой установит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выдвинулся прокурор.

В Москве на прошлой недели после падения на железнодорожные пути погиб мужчина. Из-за трагедии было приостановлено движение поездов и электричек.