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Электропоезд сбил 45-летнего мужчину на перегоне Левшино — Балмошная в Перми

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 08:03
Происшествия
Электропоезд сбил 45-летнего мужчину на перегоне Левшино — Балмошная в Перми
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Пермь, 25 февраля. Мужчина получил смертельные травмы в результате столкновения с электропоездом в Перми. Трагедия произошла утром 25 февраля на перегоне Левшино — Балмошная.

Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы в 07:00 пятницы (05:00 по московскому времени). Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

«25 февраля 07:00 (05:00 мск) на перегоне Левшино — Балмошная Свердловской железной дороги электропоездом смертельно травмирован 45-летний мужчина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Пермская транспортная прокуратура инициировала проверку, в ходе которой установит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выдвинулся прокурор.

В Москве на прошлой недели после падения на железнодорожные пути погиб мужчина. Из-за трагедии было приостановлено движение поездов и электричек.

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пермь электропоезд перегон
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