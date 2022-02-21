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Спасатели вызволили из запертой квартиры трехлетнего мальчика в Кунгуре

Общество
Спасатели вызволили из запертой квартиры трехлетнего мальчика в Кунгуре
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Пермь, 21 февраля. Спасатели помогли открыть квартиру, в которой был заперт трехлетний мальчик в Кунгуре. Жизни ребенка ничто не угрожает. Его передали родителям.

Местная жительница обратилась в экстренные службы с просьбой взломать дверь квартиры, в которой находился ребенок. Инцидент произошел в доме, расположенном по улице Ситникова.

Специалисты оперативно прибыли на место происшествия и с помощью слесарного инструмента открыли дверь. Мальчика в целости и сохранности передали опекунам. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Удмуртские врачи ранее спасли жизнь четырехмесячному малышу, который тяжело заболел коронавирусной инфекцией.

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