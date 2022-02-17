Политик из Прикамья Анна Баранова рассказала, как ей удалось стать депутатом в 28 лет

В прошлом году КПРФ в Пермском крае определилась с руководителем фракции в Заксобрании Прикамья и городской думе. В региональном парламенте фракцию возглавила секретарь по молодежной политике крайкома Анна Баранова.

Она смогла обойти представителя «Единой России», главу совета директоров «КОРТРОС-Пермь» Виктора Кривошеина. Причем добилась она уверенной победы с результатом в 265 голосов.

Баранова — одна из самых молодых среди всех депутатов нового созыва — ей 28 лет. Успех для Анны Михайловны грандиозный. Это отмечали почти все кандидаты. Корреспондент ФАН пообщался с парламентарием и узнал, откуда у молодых людей на сегодняшний день есть желание присоединиться к КПРФ.

— Когда Ваш личный выбор пал на партию, и насколько он был осознан?

vk.com / Анна Баранова

— Более чем. Я с 2013 года состою в КПРФ. В то время училась в университете и задалась вопросом: «А чем же занимаются у нас политологи?» Тогда мне ответили: «Академической работой». «А с точки зрения прикладного характера?» — спросила я. «Да, у нас бывают выборы», — сказали мне. По убеждениям я была социалистом. В ходе партийной работы я поняла, что именно в КПРФ я могу реализовать себя как политолога.

— Поясните, почему именно КПРФ?

— Я поняла, что здесь есть возможность заниматься реальной общественной работой и приносить пользу обществу. Конечно, во время первой избирательной кампании мы ничего не выиграли, потому что не было денег, ездили в округ на попутках. Я продолжила участвовать во всех мероприятиях КПРФ и поняла, что мое место именно здесь. Очень хотелось сделать что-то значимое в молодежной политике Пермского края. В ходе партийной работы я приняла решение участвовать в качестве кандидата в депутаты, и я не ошиблась с выбором. Это совершенно точно.

kprf.perm.ru

— Взгляды сформировались давно. В семье всегда поощрялась помощь людям, поэтому я была активистом. С 14 лет занималась волонтерской деятельностью по линии молодежной организации в нашем Свердловском районе, была вожатой в городском психологическом центре. Желание помогать людям было с детства. Потом пошли различные конкурсы, гранты, достижения. И это по-настоящему затягивало.

kprf.perm.ru

— Конечно, это двигатель прогресса сегодня.

— А Вы ведете свои социальные сети?

— Исключительно. Мы все потихоньку уходим от чиновничьего языка: стали больше выходить в соцсети, позиционировать себя как более открытые политики, общественники. И коммунисты стараются лично отвечать на комментарии и сообщения. Мало кто из депутатов других партий это делает.

vk.com / Анна Баранова

— Мы всегда приходим к согласию. У нас есть заседания руководства партии КПРФ, на котором во время принятия решения учитываются все 100% предложений и мнений. В основном это социальные вопросы, транспорт и ЖКХ.

— Как вертикаль выстроена внутри, и как вы взаимодействуете с другими партиями?

— У нас жестко выстроена вертикаль и дисциплина. Те, кто идут с нами на контакт, мы с удовольствием идем навстречу.

Ранее в беседе с ФАН депутат VII созыва, учредитель ООО РТК «Новые Технологии» Алексей Овчинников рассказал о том, как оценивать перспективы партии «Новые люди», представителем которой он является.