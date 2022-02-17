Ограбленный житель Перми набросился на полицейского с ножом

Пермь, 17 февраля. Заявивший об ограблении житель Перми напал с ножом на сотрудника правоохранительных органов во время допроса. В результате инцидента мужчина погиб, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Сообщение о квартирной краже поступило в отделение полиции №3, расположенное в Кировском районе города. На место инцидента был вызван оперуполномоченный для опроса потерпевшего. Однако во время беседы с правоохранителями заявивший об ограблении мужчина схватил кухонный нож и напал на полицейского.

«Для пресечения противоправного деяния оперативный сотрудник применил в отношении нападавшего физическую силу, после чего гражданин потерял сознание. Незамедлительно сотрудником была оказана первая помощь и вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть мужчины», — сообщили в ГУ МВД.

Ранее житель Амура жестоко расправился со своим собутыльником. Мужчину не устроило качество алкоголя, из-за чего он принял решение зарезать товарища.