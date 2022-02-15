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Самка снежного барса из Красноярска переехала в Пермский зоопарк и стала невестой

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 15:47
Общество
Самка снежного барса из Красноярска переехала в Пермский зоопарк и стала невестой
pxhere.com

Пермь, 15 февраля. Самка снежного барса по имени Аксу, обитавшая в красноярском зоопарке «Роев ручей», переехала в Пермский зоопарк и познакомилась там со своим женихом.

Аксу попала в браконьерский капкан и потеряла часть лапы, из-за чего она теперь не может жить на воле. Сначала о ней заботились в «Роевом ручье», однако зоологи решили отправить самку к жениху-барсу Снежку, чтобы получить потомство этого вымирающего вида.

На протяжении трех месяцев Снежок и Аксу проживали в соседних вольерах. Однако недавно под наблюдением сотрудников зоосада состоялась первая встреча двух снежных барсов. Соответствующее видео опубликовано на платформе YouTube.

Сначала Аксу с опаской отнеслась к Снежку, однако уже спустя несколько дней барсы «нашли общий язык». В случае появления на свет потомства планируется, что оно будет выпущено в дикую природу — на территорию Саяно-Шушенского заповедника.

Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника ранее представили видеозапись с редкими снежными барсами. Они попали в объектив фотоловушки.

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