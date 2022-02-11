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Супруги из Перми прожили вместе 67 лет и стали рекордсменами по длительности брака

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 19:28
Общество
Супруги из Перми прожили вместе 67 лет и стали рекордсменами по длительности брака
pixabay.com

Пермь, 11 февраля. Семейная пара из Перми женаты уже 67 лет. Супруги рассказали историю своего знакомства и раскрыли секрет долгих отношений.

Геннадию Гуляеву из Перми 91 год, а его супруге Валентине — 86 лет. В браке они состоят 67 лет и являются рекордсменами в семейной жизни, передает kp.ru.

Первая встреча супругов состоялась 3 января 1954 года на заводе. Тогда молодая девушка понравилась 23-летнему конструктору, и он начал ухаживать за ней. Через 10 месяцев они поженились.

«А если и поссорился, то всегда мирись, наверное, такой секрет нашего семейного счастья», — сообщила супруга.

Как сообщалось, самыми желанными женихами в России оказались мужчины из Москвы и Санкт-Петербурга. Представительниц слабого пола привлекает прописка в перспективных для построения карьеры регионах.

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