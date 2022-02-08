Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 11:33
11:28
Происшествия
Жительница Дзержинска родила ребенка в коллекторе на глазах у двухлетнего сына
11:27
Политика
Лукашенко допустил распространение «дохлятины» в СМИ во время конституционного референдума
11:26
Весь мир
США незаконно добывают до 3 млн баррелей сирийской нефти в месяц
11:25
Армия
В ЛНР заявили о прибытии на Украину 100 спецназовцев ВС Великобритании
11:25
Армия
В ЮВО стартовали 30 тактических учений с использованием ракетных комплексов и бронетехники
11:24
Шоу-бизнес
Егор Крид показал короткий фрагмент своей песни с МакSим
11:19
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» с Тимати рассказала о самом запоминающемся дне на проекте
11:18
Общество
Почти 700 человек умерли от COVID-19 за сутки в России
11:18
Общество
Засыпаем под шум капель: знаменитые жильцы «довлатовского дома» жалуются на протекающую крышу
11:16
Политика
Ведущий Соловьев напомнил, что спасло армию Украины от разгрома в Донбассе
Все новости

Пермские врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь мужчине с венозным инсультом

Общество
Пермские врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь мужчине с венозным инсультом
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Пермь, 8 февраля. Уникальную операцию недавно провели медики городской больницы в Перми. Благодаря профессионализму врачей, удалось спасти жизнь 47-летнего пациента.

В медучреждение обратился мужчина и рассказал, что его мучает сильная головная боль, он резко стал плохо видеть. Пациент также отметил наличие болевых ощущений в лице, сообщили в пермском минздраве.

Проведенная МРТ позволила предположить, что у гражданина есть сосудистая аномалия головного мозга. Вскоре врачи вынесли вердикт: у пациента была дуральная артериовенозная фистула. У этого недуга многие признаки совпадают с теми, которые сопутствуют инсульту или опухоли.

Группа высококлассных медиков стала прорабатывать стратегию лечения пациента. Врачи решили провести эндоваскулярную эмболизацию. Редкая и сложная операция прошла успешно.

Недавно врачи из Набережных Челнов впервые в стране смогли заменить пациенту аорту. Хирургам удалось сохранить самые значимые ветви.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пермские врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь мужчине с венозным инсультом
врачи пациент хорошие новости россии
Комментировать