Пермские врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь мужчине с венозным инсультом

Пермь, 8 февраля. Уникальную операцию недавно провели медики городской больницы в Перми. Благодаря профессионализму врачей, удалось спасти жизнь 47-летнего пациента.

В медучреждение обратился мужчина и рассказал, что его мучает сильная головная боль, он резко стал плохо видеть. Пациент также отметил наличие болевых ощущений в лице, сообщили в пермском минздраве.

Проведенная МРТ позволила предположить, что у гражданина есть сосудистая аномалия головного мозга. Вскоре врачи вынесли вердикт: у пациента была дуральная артериовенозная фистула. У этого недуга многие признаки совпадают с теми, которые сопутствуют инсульту или опухоли.

Группа высококлассных медиков стала прорабатывать стратегию лечения пациента. Врачи решили провести эндоваскулярную эмболизацию. Редкая и сложная операция прошла успешно.

Недавно врачи из Набережных Челнов впервые в стране смогли заменить пациенту аорту. Хирургам удалось сохранить самые значимые ветви.