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Житель Пермского края застрелил двух женщин в частном доме

Происшествия
Житель Пермского края застрелил двух женщин в частном доме
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Пермь, 5 февраля. Пермский суд арестовал мужчину, который подозревается в убийстве двух местных жительниц. Женщины приехали помочь по хозяйству его брату, уточнили в региональном управлении СК РФ.

Ведомство установило, что в конце января две женщины в возрасте 51 года и 52 лет приехали в частный дом, расположенный в Пермском крае, по просьбе своего знакомого. Мужчина признался, что находится в больнице и нуждается в помощи по хозяйству.

В какой-то момент в дом пришел 68-летний брат заболевшего. У мужчины был давний конфликт с одной из женщин. Он не смог спокойно перенести встречу с обидчицей, в связи с чем достал огнестрельное оружие и застрелил обеих пермячек. Затем он несколько раз ударил их ножом и скрылся.

«Судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — уточнили в СКР.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего, идет сбор доказательств причастности задержанного к убийству.

В Саратове местный житель выстрелил в прохожего после конфликта. Мужчине показалось, что его оппонент является распространителем наркотических веществ.

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