Разработка пермских ученых снизит выбросы угарного газа в нефтегазовой отрасли

Пермь, 3 февраля. Прикамские исследователи предложили новый способ управления газотурбинными установками, которые используют на предприятиях нефтегазовой отрасли. Метод поможет сократить выбросы угарного газа и повысить срок службы и экономичность оборудования.
В пермском политехническом университете (ПНИПУ) ФАН рассказали, что основной причиной выбросов угарного газа является низкая полнота сгорания топлива в газотурбинных двигателях. Проблема особенно актуальна в зимний сезон. И в отличие от аналогов, пермская разработка предполагает подогрев топливного газа с замерами выделения вредных веществ.
«Сейчас для увеличения полноты сгорания используют методы, основанные на изменении температуры или количества воздуха, который подают в горючую смесь. Но они могут привести, например, к снижению эффективности установки и уменьшению ресурса ее «горячей части», — рассказывает старший преподаватель кафедры «Ракетно-космическая техника и энергетические системы» пермского политеха Олег Матюнин.
«В этом случае можно использовать упрощенную по конструкции камеру сгорания», — уточняет кандидат технических наук Николай Бачев.
По мнению ученых, разработка будет полезна для внедрения на предприятиях нефтегазовой промышленности.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Фонд президентских грантов подвел итоги первого в 2022 году конкурса. Среди победителей — 37 социальных проектов Пермского края. Всего на поддержку претендовали почти 10,5 тысячи инициатив со всей страны.