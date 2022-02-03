Разработка пермских ученых снизит выбросы угарного газа в нефтегазовой отрасли

Пермь, 3 февраля. Прикамские исследователи предложили новый способ управления газотурбинными установками, которые используют на предприятиях нефтегазовой отрасли. Метод поможет сократить выбросы угарного газа и повысить срок службы и экономичность оборудования.

В пермском политехническом университете (ПНИПУ) ФАН рассказали, что основной причиной выбросов угарного газа является низкая полнота сгорания топлива в газотурбинных двигателях. Проблема особенно актуальна в зимний сезон. И в отличие от аналогов, пермская разработка предполагает подогрев топливного газа с замерами выделения вредных веществ.

«Сейчас для увеличения полноты сгорания используют методы, основанные на изменении температуры или количества воздуха, который подают в горючую смесь. Но они могут привести, например, к снижению эффективности установки и уменьшению ресурса ее «горячей части», — рассказывает старший преподаватель кафедры «Ракетно-космическая техника и энергетические системы» пермского политеха Олег Матюнин.

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

«В этом случае можно использовать упрощенную по конструкции камеру сгорания», — уточняет кандидат технических наук Николай Бачев.

Ученые предложили повышать температуру топливного газа перед его подачей в камеру сгорания. Им удалось установить, что его внешний подогрев влияет на выбросы угарного газа, при этом газодинамические характеристики горения остаются практически без изменений.

По мнению ученых, разработка будет полезна для внедрения на предприятиях нефтегазовой промышленности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Фонд президентских грантов подвел итоги первого в 2022 году конкурса. Среди победителей — 37 социальных проектов Пермского края. Всего на поддержку претендовали почти 10,5 тысячи инициатив со всей страны.