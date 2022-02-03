Пермяк не угадал ни одного числа и выиграл в лотерею почти 20 млн рублей

Пермь, 3 февраля. Житель столицы Прикамья выиграл в розыгрыше государственной лотереи почти 20 млн рублей. При этом счастливчик не угадал ни одного числа.

Известно, что стоимость билета — 1500 руб. По правилам «Все или ничего» нужно выбрать 12 чисел. А суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного, что и произошло в случае с пермяком.

Победитель за своим выигрышем пока не обращался.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что судебные приставы Прикамья задержали алиментщика, заказав у него доставку суши. 35-летний мужчина задолжал своему ребенку более 345 тыс. рублей.