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Пермяк не угадал ни одного числа и выиграл в лотерею почти 20 млн рублей

Общество
Пермяк не угадал ни одного числа и выиграл в лотерею почти 20 млн рублей
pxhere.com  / 

Пермь, 3 февраля. Житель столицы Прикамья выиграл в розыгрыше государственной лотереи почти 20 млн рублей. При этом счастливчик не угадал ни одного числа.

Известно, что стоимость билета — 1500 руб. По правилам «Все или ничего» нужно выбрать 12 чисел. А суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного, что и произошло в случае с пермяком.

Победитель за своим выигрышем пока не обращался.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что судебные приставы Прикамья задержали алиментщика, заказав у него доставку суши. 35-летний мужчина задолжал своему ребенку более 345 тыс. рублей.

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