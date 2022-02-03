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Пьяная пермячка до смерти избила своего восьмимесячного сына

Происшествия
Пьяная пермячка до смерти избила своего восьмимесячного сына
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю  / 

Пермь, 3 февраля. 28-летней пермячке предъявлено обвинение в «убийстве малолетнего». Девушка в пьяном угаре до смерти избила своего восьмимесячного сына.

Как пояснили ФАН в краевом Следственном комитете, ночью 1 февраля 2022 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения нанесла руками удары по голове своему маленькому сыну. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В тот же день женщину задержали и заключили под стражу. В настоящее время продолжается проведение судебных экспертиз, направленных на закрепление доказательственной базы и установление мотивов преступления.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало следователи Прикамья по горячим следам раскрыли двойное убийство. 30 января 2022 года в частом доме под Пермью обнаружены тела женщин с признаками насильственной смерти.

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дети алкоголь убийство пермь уголовное дело
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