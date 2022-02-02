Злостный алиментщик сам пришел к приставам с доставкой суши

Пермь, 2 февраля. Судебные приставы Прикамья задержали алиментщика, заказав у него доставку суши. 35-летний мужчина задолжал своему ребенку более 345 тыс. рублей.

Сотрудники ФССП выяснили, что он неофициально работает в службе доставки. Пристав оформил заказ суши, причем попросил принести его по адресу районного суда.

«Ничего не подозревающий должник в назначенный час привез еду. Мужчину сразу задержали и составили административный протокол за «неуплату средств на содержание детей», — рассказали ФАН в УФССП по Пермскому краю.

Судебное заседание совпало с днем рождения неплательщика. В подарок он получил 70 часов обязательных работ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало глава пермской компании потратил 12 млн рублей на личные нужды вместо выплаты налогов.