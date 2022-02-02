Программист из Пермского края создал Терминатора с сознанием умершего деда

Пермь, 2 февраля. Житель города Кунгур в Пермском крае создал робота, похожего на Терминатора, и загрузил в него семь часов видео с участием его умершего деда.
Фигуру Терминатора мужчина создал с помощью 3D-принтера. Он распечатал части робота и собрал их в один механизм. В его мозг он загрузил семейные видео с участием погибшего родственника.
Робот превратил загруженную информацию в текст и создал базу данных и эталонную базу вопрос-ответов. Таким образом он сохранил все слова, которые дедушка говорил на записях.
Изобретатель считает, что технология поможет одиноким людям. Кроме того, она может быть полезна тем, кто переживает потерю близкого человека, сообщает телеканал «360».
В России активно развивается сфера информационно-телекоммуникационных технологий. Министр цифрового развития Татарстана предложило усилить борьбу с киберпреступностью. Это связано с увеличением числа преступлений в сфере информационной безопасности.