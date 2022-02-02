Программист из Пермского края создал Терминатора с сознанием умершего деда

Пермь, 2 февраля. Житель города Кунгур в Пермском крае создал робота, похожего на Терминатора, и загрузил в него семь часов видео с участием его умершего деда.

Фигуру Терминатора мужчина создал с помощью 3D-принтера. Он распечатал части робота и собрал их в один механизм. В его мозг он загрузил семейные видео с участием погибшего родственника.

Робот превратил загруженную информацию в текст и создал базу данных и эталонную базу вопрос-ответов. Таким образом он сохранил все слова, которые дедушка говорил на записях.

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Изобретатель считает, что технология поможет одиноким людям. Кроме того, она может быть полезна тем, кто переживает потерю близкого человека, сообщает телеканал «360».

В России активно развивается сфера информационно-телекоммуникационных технологий. Министр цифрового развития Татарстана предложило усилить борьбу с киберпреступностью. Это связано с увеличением числа преступлений в сфере информационной безопасности.