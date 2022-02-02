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Глава пермской компании потратил 12 млн рублей на личные нужды вместо выплаты налогов

Происшествия
Глава пермской компании потратил 12 млн рублей на личные нужды вместо выплаты налогов
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Пермь, 2 февраля. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Пермский торговый дом «Энергия». Его обвиняют в «сокрытии средств, за счет которых производится взыскание налогов».

В краевой прокуратуре ФАН рассказали, что в течение 2020 года руководитель компании знал об имевшейся прогрессирующей задолженности по налогам и страховым взносам организации. При этом деньги на расчетном счете общества были.

«Директор скрыл более 12 млн рублей от налогообложения и принудительного взыскания. Имеющуюся прибыль он расходовал на личные нужды, вопреки интересам предприятия», — пояснили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Перми.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прокуратура Прикамья в ходе проверки выявила нарушения прав детей, больных сахарным диабетом I типа.

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