Глава пермской компании потратил 12 млн рублей на личные нужды вместо выплаты налогов

Пермь, 2 февраля. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Пермский торговый дом «Энергия». Его обвиняют в «сокрытии средств, за счет которых производится взыскание налогов».

В краевой прокуратуре ФАН рассказали, что в течение 2020 года руководитель компании знал об имевшейся прогрессирующей задолженности по налогам и страховым взносам организации. При этом деньги на расчетном счете общества были.

«Директор скрыл более 12 млн рублей от налогообложения и принудительного взыскания. Имеющуюся прибыль он расходовал на личные нужды, вопреки интересам предприятия», — пояснили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Перми.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прокуратура Прикамья в ходе проверки выявила нарушения прав детей, больных сахарным диабетом I типа.