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Следователи задержали жителя Прикамья, расстрелявшего двух пермячек

Происшествия
Следователи задержали жителя Прикамья, расстрелявшего двух пермячек
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Пермь, 2 февраля. Следователи Прикамья по горячим следам раскрыли двойное убийство. Как рассказали ФАН в региональном СУ СКР,  30 января 2022 года в частом доме под Пермью обнаружены тела женщин с признаками насильственной смерти.

Было возбуждено уголовное дело, в течение суток в ходе совместной работы следователи и оперативные сотрудники установили и задержали подозреваемого. Кроме этого, были установлены и личности погибших. Ими оказались 51-летняя и 52-лятняя жительницы Перми.

В Следственном комитете пояснили, что 29 января женщины по просьбе своего знакомого, который в этом время находился в стационаре, приехали из краевой столицы к нему домой, чтобы помочь убраться.

«В дом пришел и 68-летний брат хозяина. С одной из женщин у него был давний конфликт. В итоге мужчина вооружился огнестрельным оружием и поочередно расстрелял пермячек. Затем нанес им удары ножом и скрылся», — уточнили в СКР Прикамья.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что суровый приговор вынесен 50-летнему жителю Прикамья. Он признан виновным в преступлениях двадцатилетней давности.

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женщины убийство следственный комитет пермь задержание
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