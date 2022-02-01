Житель Прикамья получил 15 лет за преступления 23-летней давности

Пермь, 1 февраля. Суровый приговор вынесен 50-летнему жителю Прикамья. Он признан виновным в преступлениях двадцатилетней давности: убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и подделке документов.

В СУ СКР по Пермскому краю ФАН рассказали, что 5 марта 1998 года в Куединском районе тогда еще Пермской области мужчина расстрелял из неустановленного огнестрельного оружия трех жителей. Один из потерпевших скончался на месте. Двум другим была своевременно оказана медицинская помощь.

«Сразу после совершения преступлений преступник скрылся, незаконно получил паспорт на другое лицо и поддельные водительские удостоверения в другом регионе. Спустя 23 года местонахождение злоумышленника было установлено. Он задержан в Кемеровской области и этапирован в Пермский край», — пояснили в Следственном комитете.

Суд отправил его на 15 лет в колонию строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что житель поселка Кордон Пермского края нанес множественные удары топором своему знакомому во время ссоры. В результате полученных травм пострадавший скончался.