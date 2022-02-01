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Прокуратура Прикамья добилась обеспечения детей-инвалидов приборами на 177 млн рублей

Происшествия
Прокуратура Прикамья добилась обеспечения детей-инвалидов приборами на 177 млн рублей
epp.genproc.gov.ru  /  Прокуратура Пермского края

Пермь, 1 февраля. Прокуратура Прикамья в ходе проверки выявила нарушения прав детей, больных сахарным диабетом I типа. В ведомство обратился законный представитель ребенка-инвалида и рассказал об отказе регионального минздрава в обеспечении изделием для исследования уровня глюкозы в крови.

В прокуратуре Пермского края ФАН пояснили, что заявительнице отказали из-за того, что прибор не входит в перечень медицинских рецептурных изделий, утвержденного распоряжением правительства РФ.

«Прокурором края в суд был направлен иск о возложении на минздрав Прикамья обязанности обеспечить ребенка прибором. Ленинский районный суд Перми требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — рассказали ФАН в ведомстве.

Кроме этого, проведенный анализ ситуации показал, что в 2021 году дети, страдающие сахарным диабетом I типа, не обеспечивались системой непрерывного мониторинга гликемии в крови.

Губернатору Пермского края была направлена информация о состоянии законности в данной сфере. В результате органами власти Прикамья в 2022 году выделено 117 млн рублей на бесплатное обеспечения детей-инвалидов необходимыми медицинскими приборами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что самым «дорогим» городом Приволжского федерального округа, по данным Росстата, стала столица Прикамья. В 2021 году индекс стоимости жизни здесь составил 1,04.

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дети пермский край прокуратура инвалиды препараты
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