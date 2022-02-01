Наставник — это навсегда: работа с трудными подростками помогает студентам в учебе

Студентка Пермского университета (ПГНИУ) Александра Агишева решила связать свою жизнь с волонтерством. Еще в школе она постоянно работала в детских летних дневных лагерях. А с самого начала обучения на кафедре конфликтологии и социальной работы ПГНИУ девушка плотно работает с подростками, которые находятся в конфликте с законом, окружением и собой.

«Стараюсь избегать фраз таких, как «агрессивный несовершеннолетний», «трудный ребенок». В первую очередь потому что эти фразы ставят определенное клеймо на ребятах, от чего восприятие общества их становится иным, можно сказать, таким же агрессивным. Я же считаю, если мы научимся воспринимать ребят, которые оступились, с той позиции, что их, наоборот, надо поддерживать и верить в их изменения, то и сами они в это поверят», — рассказала девушка в беседе с корреспондентом ФАН.

В Пермском университете она узнала о работе местных НКО. В итоге все силы направила на программу «На пути героя». Через четыре года после начала своей волонтерской деятельности Агишева получила знак «Доброволец города Перми».

vk.com / Александра Агишева

«Проект краевой, подростки в смены приезжают из всех территорий Прикамья, порой действительно отдаленных. При сопровождении волонтеры приезжают к ним в гости, но не каждый день, нет чисто физической возможности, — пояснила собеседница ФАН. — У нас не одна территория в программе параллельно идет, а несколько. Следовательно, когда ребенок далеко, а ты здесь, то не хватает живого общения. Хотя мы как наставники нередко сами приезжаем в гости к ребятам, особенно если в этом есть особая необходимость».

На протяжении нескольких циклов программы Агишева вместе со специалистами из сферы профилактики и инспекторами ПДН проводила ценностно-ориентированные уроки — например, по кибербезопасности.

По ее словам, на учебе такая регулярная занятость не отражается и даже позитивно влияет.

«Я обучаюсь на направлении «Социальная работа» юридического факультета, а в волонтерской деятельности я прочувствовала эту практику на себе. Мы взаимодействуем не только с детьми, но и с их родителями, учителями, специалистами из сферы профилактики, инспекторами по делам несовершеннолетних. Это все дает представление о том, как происходит работа с семьями», — уточняет Агишева.

vk.com / Александра Агишева

«Наставник — это на всю жизнь. Годовое сопровождение ребят заканчивается, но мы все равно периодически общаемся в социальных сетях, ребята растут и уже поступают в колледжи. А самое главное — если им нужна поддержка или нужно включиться в ситуацию, я рядом. Все наставники и специалисты придерживаются такого принципа, мы не забываем наших ребят. Так как я на четвертом курсе и являюсь активистом на факультете, то в этом году меньше уделяю времени именно этой деятельности. Но включаюсь по возможности во все события организации», — рассказала собеседница.

Окружение и семья всячески поддерживают ее, с пониманием относятся, когда девушка уезжает на смены или к ребятам. Что касается стрессов, то Агишева объясняет, что когда ты новичок — за многое переживаешь, за каждый шаг. Однако со временем начинаешь делать все более рационально.

После университета Агишева хочет по максимуму «включаться», передавать свой накопленный опыт молодым волонтерам и продолжать делать одно общее дело во благо детей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Пермский государственный национальный исследовательский университет, где 20 сентября 2021 года произошел массовый расстрел, постепенно возвращается на очный формат обучения.