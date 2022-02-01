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Росстат: Пермь является самым дорогим городом в ПФО

Общество
Росстат: Пермь является самым дорогим городом в ПФО
vk.com  /  Пермь Первая

Пермь, 1 февраля. Самым «дорогим» городом Приволжского федерального округа, по данным Росстата, стала столица Прикамья. В 2021 году индекс стоимости жизни здесь составил 1,04.

Для сравнения в Казани он ровняется 0,9, в Ижевске — 0,95, в Самаре — 0,97. В соседнем Екатеринбурге — 0,98.

В последние годы индекс в Перми регулярно растет. Однако жить в краевой столице немного дешевле, чем в Москве и Санкт-Петербурге — 1,28 и 1,12 соответственно.

Также в рейтинге Росстата присутствуют и другие города Прикамья. В Березниках стоимость жизни на 8% дешевле, чем в среднем по стране, в Чайковском — на 14%, в Кудымкаре — на 10%.

Самым дорогим для проживания российским городом стал Анадырь, а самым дешевым —  Назрань.

Росстат в составлении индекса учитывает стоимость продуктов питания, цены на одежду, обувь, бытовую технику, стройматериалы, проезд в общественном транспорте и т. д.

 

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