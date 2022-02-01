Годовалый малыш получил легкие травмы после падения с девятого этажа в Перми

Пермь, 1 февраля. Годовалый малыш выпал из окна 9 этажа в столице Прикамья и остался жив. Он приземлился в сугроб.

Ребенок сразу стал громко плакать, чем привлек внимание прохожих, которые моментально побежали к нему и вызвали скорую помощь. Оказалось, что его мама отвлеклась, и малыш открыл окно и выпал.

Главврач детской краевой больницы Дмитрий Антонов рассказал «КП», что мальчика, на всякий случай, госпитализировали в реанимацию и провели комплексное обследование. Повреждений внутренних органов не было выявлено.

Антонов называет то, что произошло, настоящим чудом. Врач пояснил, что никаких последствий от падения быть не должно. Сейчас состояние малыша ближе к удовлетворительному.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало судебные приставы Прикамья взыскали с должников по алиментам более 667 млн рублей в 2021 году. Это почти в 2,5 раза больше, чем в 2020-м.