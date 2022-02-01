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Сумма задолженности по алиментам в Прикамье составляет почти 4 млрд рублей

Общество
Сумма задолженности по алиментам в Прикамье составляет почти 4 млрд рублей
pixels.com  /  Kat Jayne: Pexels

Пермь, 1 февраля. Судебные приставы Прикамья взыскали с должников по алиментам более 667 млн рублей в 2021 году. Как рассказали ФАН в региональном управлении ФССП, это почти в 2,5 раза больше, чем в 2020-м.

20% от суммы должники выплатили, чтобы их выпустили заграницу и позволили управлять автомобилем.

В 2021 году приставы возбудили 2868 дел — 2305 должников привлечено к обязательным работам, 76 — к административным штрафам, 438 получили наказание в виде административного ареста.

«На сегодняшний день на исполнении у судебных приставов Прикамья находится более 17 тысяч исполнительных документов о взыскании. Общая сумма задолженности родителей, не желающих содержать своих детей, составляет почти 4 млрд рублей», — пояснили в ФССП по Пермскому краю.

По фактам уклонения от уплаты алиментов возбудили почти 1,5 тысячи уголовных дел. 250 злостных неплательщиков получили наказание в виде реального лишения свободы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало в суд с иском к АО «Почта России» и отделению связи №70 УФПС Прикамья обратилась женщина. Она просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда — 500 тыс. рублей.

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