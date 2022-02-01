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В МВД Перми в ближайшее время может смениться руководитель

Общество
В МВД Перми в ближайшее время может смениться руководитель
59.мвд.рф  /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермь, 1 февраля. Начальник МВД столицы Прикамья Алексей Туров покидает должность. По данным источников «Коммерсантъ», он решил уволиться из органов внутренних дел.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю информацию не опровергают, при этом заявляют, что сейчас он находится на рабочем месте.

В качестве возможных кандидатур на должность собеседники агентства называют начальников отделов МВД Краснокамска и Кунгура.

Туров возглавлял городское МВД с 2015 года. В органах он служит почти 30 лет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало президент РФ подписал указ о назначении на должность первого замруководителя следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю. Им назначен генерал-майор юстиции Валерий Александрович Сафонов.

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