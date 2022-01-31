Награда за идею: почему НКО и фонды ведут борьбу за различные гранты

Фонд президентских грантов подвел итоги первого в 2022 году конкурса. Среди победителей — 37 социальных проектов Пермского края. Всего на поддержку претендовали почти 10,5 тысячи инициатив со всей страны. Прикамские НКО получат 71,65 млн рублей.

Корреспондент ФАН пообщался с грантополучателями и руководителями организаций, чтобы разобраться, насколько ощутима помощь выигранных средств, на что их реально хватает и какой должна быть заявка, чтобы ее одобрили.

Разная помощь

Пермскому краю одобрили заявку на выделение 61,5 млн рублей софинансирования на поддержку НКО. В конкурсах Фонда губернатора Прикамья на соцпроекты будет распределено более 123 млн рублей.

«Важно понимать, что потребности НКО всегда будут больше наших возможностей, грантов и спонсоров. По моему поручению профильные министерства проработают новый инструмент поддержки — целевые субсидии на оказание услуг населению для организаций, которые не попадают под условия грантополучателей. Будем искать возможности оказания адресной помощи, как это уже случилось с организацией «Счастье жить», — написал в своем Instagram глава региона Дмитрий Махонин.

Президент общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилева рассказала, что за восемь лет написала более 40 проектов. Однако в 2022 году организации пришлось свернуть все проекты, кроме одного — не смогли получить ни губернаторский, ни президентский гранты.

vk.com / Анастасия Гилева

«По президентскому хотя бы понятно — масштаб не тот. «Дом «Счастье жить» — локальная история. Но даже так нам не хватило всего трех баллов до победы. Результат в целом хороший. Но сейчас для меня главное не осознание того, что денег нет, а постараться сохранить то, что мы создали — команду и проекты», — говорит Гилева.

Распределение средств

Краевые власти отдали организации здание площадью 1031 квадратный метр на 10 лет в безвозмездное пользование. Состояние объекта оставляет желать лучшего и требует колоссальных вложений в ремонт. Именно поэтому заявку на губернаторский грант подавали сразу на 12 млн рублей. В итоге оказалось, что потолок был 3 млн, но, словам Гилевой, об этом никто не предупредил.

По словам руководителей НКО, средства грантов распределяются не только благотворительным фондам, помогающим детям или занимающимся социальной деятельностью, но и на отдельные непопулярные направления — защиту животных, помощь ВИЧ-инфицированным, бездомным, заключенным, на экологию и так далее. Это крайне важно для узкоспециализированных НКО.

Руководитель приюта для кошек «Матроскин» и организатор первой вегетарианской социальной столовой Галя Море пояснила ФАН, что для грантодателя их организация не самая классическая в понимании благотворительности, поскольку занимается она помощью бездомным животным, а не людям.

Девушка говорит, что за последние годы в распределении грантов очень многое изменилось.

«Фонд президентских грантов прошел серьезную реорганизацию. Раньше мы не раз подавали заявки и ни разу не побеждали. Но после того как фонд стал более прозрачным и открытым, мы сразу же получили поддержку. У ФПГ появились обучающие видео, семинары, где грантодатель понятно и доступно объясняет про подачу заявки», — рассказала Море.

Собеседники ФАН уточняют, что грантодатели очень внимательно следят за информационной открытостью организации. Если НКО ведет социальные сети, состоит в открытом и понятном диалоге со своими благотворителями и благополучателями, то получить поддержку гораздо проще. И если раньше смотрели только на сам проект, то теперь оценивают и саму организацию в целом.

vk.com / Пермский автомобильный музей «Ретро-Гараж»

«Нам, конечно, интереснее больше президентские гранты. Вы поймите, у нас одна аренда помещения в год составляет более 4 млн рублей. Если бы вопрос с помещением у нас решился, то мы бы с удовольствием заявлялись на губернаторские гранты. Но перед нами встает задача, по сути, даже выживания и сохранения нашего дома. Представляете, сколько нам нужно выиграть региональных грантов, только чтобы закрыть аренду?» — заметил собеседник ФАН.

Согласен с этим и директор пермского «Ретро-гаража». По итогам конкурса Фонда президентских грантов автомобильный музей организует три новые выставки и проведет индустриальный фестиваль «Наследники Горнозаводской цивилизации».

По его словам, критерии получения президентского гранта не меняются уже долго. Прежде всего это актуальность поставленной проблемы, конкретные и осязаемые цели и задачи, публичность организации, в том числе публикации в СМИ, и обоснование заявленных в бюджете расходов — насколько они соответствуют целям и задачам.

«Кстати, хорошо бы было оценить по этим критериям то, что происходит сейчас на площадках Шпагина. Насколько это соответствует тем целям и задачам, которые были поставлены Максимом Решетниковым в 2018 году. Думаю, вопросы есть у многих, и их немало», — уточняет директор «Ретро-гаража».

Что касается поддержки со стороны, то, по словам руководителей организаций, пока еще остались истории, когда нужно, чтобы «за тебя замолвили словечко». Но от таких взаимоотношений стараются осознано уходить, поскольку это, скорее, мешает, чем помогает.

На что хватает

Грант — это всегда проектная история, у которой есть понятные сроки и результаты, говорят собеседники ФАН. При этом обязательно должны быть качественно прописаны мотивирующая часть и экономическое обоснование.

«Для нас средства гранта — это аренда, оплата работы команды, частичная оплата лекарств, оборудования. Но гранты на полное обеспечение не выделяются, организация должна обладать ресурсами, чтобы вложиться в реализацию проекта, — поясняет Галя Море. — Для нашей соцветклиники необходимо было закупить анализатор крови. Дорогой прибор, на который частично были выделены средства гранта, а вторую половину нашему фонду нужно было где-то найти. Поэтому только идеи и описания проекта часто недостаточно».

vk.com / Галя Море

Вложение собственных средств в проект — один из важнейших критериев при оценке заявки. Если у получателя нет никаких мощностей, какой-то базы, то он просто физически не потянет крупные проекты.

Александр Черепанов уточнил, что система президентских грантов прозрачная и всегда видны собственные ошибки. А средств для реализации проекта — более чем достаточно.

«Там ведь нет максимальной границы. Можно и 100 млн заявить, главное — обосновать. И мы были слегка даже удивлены, когда выиграли, поскольку гранты даются все-таки на проектную деятельность, на событийные, публичные мероприятия. У нас огромная часть — это аренда. Но мы смогли обосновать, почему — подготовка к большому индустриальному фестивалю, которая в течение года идет», — пояснил Черепанов.

По словам Анастасии Гилевой, у общественной организации «Счастье жить», в отличие от благотворительных фондов, которые могут оставить себе 30% привлеченных средств, нет такой подушки безопасности.

«Наша организация получает и тратит пожертвования только на конкретные цели — например, на оснащение зала ЛФК. Зарплата туда не входит. Есть крупные организации с постоянными субсидиями, в которые включается и зарплата, и коммуналка. Все, что мы делаем, — по большей части волонтерский труд. Если даже получается выплатить зарплату, то это минимальные деньги», — говорит Настя.

Честность и внимательность

Собеседники ФАН говорят, что в отношениях с грантодателем важна честность и открытость. При этом нередко, столкнувшись с трудностями, организации боятся признаться в этом и во время отчета возникают проблемы. Правда в том, что грантодатели заинтересованы в успешной реализации проекта.

«Когда ввели ограничения по коронавирусу, мы не смогли провести несколько офлайн-событий, которые были запланированы. Мы честно рассказали об этом грантодателю и подумали вместе, как это можно перевести в онлайн. Ведь в проекте важен не столько формат, сколько достижение запланированных результатов. А каким образом это будет происходить, всегда можно обсудить», — поясняет Галя Море.

vk.com / Анастасия Козич

«Одна из ключевых сложностей, с которыми я столкнулась при написании отчета, — местами неточная инструкция, которая выложена на портале. Дело в том, что губернаторский грант создан по аналогии с президентским, но, насколько я поняла, не полностью ему идентичен. Инструкция по написанию финансового отчета скопирована из системы Фонда президентских грантов, где предложен один или несколько способов заполнения отдельных разделов отчета. Однако фактически Фонд грантов губернатора принимает не все способы, которые предлагает в инструкции», — рассказала ФАН Козич.

Президент фонда защиты дикой природы «Следы человека в живой природе»считает, что поскольку Фонд грантов губернатора Пермского края создан недавно и только налаживает систему работы, то, как и при любом запуске, случаются сбои.

При этом Козич пояснила, что сотрудники фонда преимущественно идут на контакт, в индивидуальном порядке рассматривают сложные вопросы и помогают найти решение.

В России проводится немало подобных конкурсов. Собеседники Федерального агентства новостей убеждены, что начинать можно с местных грантов — городских и краевых. Однако бояться подавать заявку сразу в фонд президентских грантов не нужно. Главное — постараться просчитать риски и никогда не опускать руки в случае проигрыша.