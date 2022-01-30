Uzbekistan Airways приступила к выполнению дешевых перелетов из Перми в Намаган

Пермь, 30 января. Авиакомпания Uzbekistan Airways в рамках проекта хаб «Восточный» начала выполнять регулярную полетную программу из Перми в Наманган. Новый проект перевозчика призван создать необходимые условия для путешествий жителей Ферганской долины.

«С 30 января рейсы планируется выполнять по системе низкобюджетных авиаперевозок на самолетах Uzbekistan Airways Express с полным экономическим классом. Это позволит значительно снизить конечную стоимость билета для пассажиров», — пояснили ФАН в пресс-службе Международного аэропорта — «Пермь».

Авиакомпания начала выполнять прямые рейсы из Намангана в девять городов России, в том числе в Пермь. Из столицы Прикамья в Наманган полеты на Airbus 320 запланированы на каждое воскресенье.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало первый самолет авиакомпании Red Wings прибыл для базирования в Международный аэропорт — «Пермь».