Прикамские бойцы MMA добились исторического успеха на первенстве мира в Абу-Даби

Пермь, 30 января. Прикамские бойцы стали призерами первенства мира по ММА. Соревнования проходили в Абу-Даби.
Исторического успеха в состязаниях девушек добилась уроженка Соликамска Валерия Тепышева. Она принесла в копилку команды «золото».
В министерстве спорта Пермского края ФАН сообщили, что в финальном поединке весовой категории до 47,6 кг она техническим нокаутом победила Айгерис Манакову из Казахстана.
vk.com / Министерство физической культуры и спорта Пермского края
Сунататулло Азизов в весе до 52,2 кг в финальном поединке уступил судейским решением Ерсултану Шакинбаеву и стал серебряным призером
vk.com / Министерство физической культуры и спорта Пермского края
Всего 13 российских бойцов стали обладателями золотых медалей крупнейшего за 10-летнюю историю IMMAF первенства мира:
- до 56,7 кг — Ахмад Амаев,
- до 61,2 кг — Асеф Чопуров,
- до 65,8 кг — Джамалутдин Гусейнов,
- до 70,3 кг — Максим Фукс,
- до 77,1 кг — Владислав Сукаленко,
- до 83,9 кг — Мухамед-Афанди Асипов,
- до 93 кг — Владимир Петренко,
- до 120,2 кг — Хетаг Сабеев,
- до 47,6 кг — Валерия Тепышева,
- до 52,2 кг — Юлия Утяганова,
- до 61,2 кг — Анастасия Кармаева,
- до 65,8 кг — Алена Агишева,
- до 70,3 кг — Дарья Пирогова.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что чемпионат Европы по керлингу в 2022 году пройдет в столице Прикамья. Как сообщили во Всемирной федерации керлинга (WCF), первенство состоится с 19 по 26 ноября.