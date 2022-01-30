Прикамские бойцы MMA добились исторического успеха на первенстве мира в Абу-Даби

Пермь, 30 января. Прикамские бойцы стали призерами первенства мира по ММА. Соревнования проходили в Абу-Даби.

Исторического успеха в состязаниях девушек добилась уроженка Соликамска Валерия Тепышева. Она принесла в копилку команды «золото».

vk.com / Министерство физической культуры и спорта Пермского края

vk.com / Министерство физической культуры и спорта Пермского края

В министерстве спорта Пермского края ФАН сообщили, что в финальном поединке весовой категории до 47,6 кг она техническим нокаутом победила Айгерис Манакову из Казахстана.Сунататулло Азизов в весе до 52,2 кг в финальном поединке уступил судейским решением Ерсултану Шакинбаеву и стал серебряным призером

Всего 13 российских бойцов стали обладателями золотых медалей крупнейшего за 10-летнюю историю IMMAF первенства мира:

до 56,7 кг — Ахмад Амаев,

до 61,2 кг — Асеф Чопуров,

до 65,8 кг — Джамалутдин Гусейнов,

до 70,3 кг — Максим Фукс,

до 77,1 кг — Владислав Сукаленко,

до 83,9 кг — Мухамед-Афанди Асипов,

до 93 кг — Владимир Петренко,

до 120,2 кг — Хетаг Сабеев,

до 47,6 кг — Валерия Тепышева,

до 52,2 кг — Юлия Утяганова,

до 61,2 кг — Анастасия Кармаева,

до 65,8 кг — Алена Агишева,

до 70,3 кг — Дарья Пирогова.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что чемпионат Европы по керлингу в 2022 году пройдет в столице Прикамья. Как сообщили во Всемирной федерации керлинга (WCF), первенство состоится с 19 по 26 ноября.