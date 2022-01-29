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Пермячка взыскала с «Почты России» 400 тысяч рублей за травму

Общество
Пермячка взыскала с «Почты России» 400 тысяч рублей за травму
minsvyaz.ru  /  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Пермь, 28 января. В суд с иском к АО «Почта России» и отделению связи №70 УФПС Прикамья обратилась женщина. Она просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда — 500 тыс. рублей.

Пермячка указала, что в январе 2021 года она упала в помещении почтового отделения, получила травму, долго проходила длительное амбулаторное и стационарное лечение. Сегодня из-за сильных болей она не может выйти из дома, не ходит в магазин, а по квартире передвигается только с помощью трости.

Очевидец событий в своих свидетельских показаниях в суде рассказал, что в помещении тамбура почтового отделения на полу был снег и вода, что послужило причиной несчастного случая.

«Суд подтвердил факт падения истицы. За надлежащую уборку помещения несет ответственность АО «Почта России», и падение произошло по вине ненадлежащего исполнения ответчиком обязанностей. Доказательств, опровергающих указанные обстоятельства, не представлено», — рассказали ФАН в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми.

В пользу женщины с АО «Почта России» взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало Пермский краевой суд частично изменил решение по нижестоящей инстанции по одному фигуранту дела о гибели людей в мини-отеле «Карамель».

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суд пермь почта россии травма компенсация моральный ущерб
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