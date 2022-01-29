Водитель погиб в лобовом столкновении с фурой под Пермью

Пермь, 28 января. Смертельное ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург. По информации спасателей, авария случилась поздно вечером 28 января в Суксунском городском округе Прикамья.

Как сообщили сотрудники 98 - ПСЧ 13-ПСО Пермского края, на 117 км столкнулись легковушка и фура. Погиб водитель легкового автомобиля.

Шансов выжить у мужчины практически не было. Передняя часть машины после удара «лоб в лоб» с грузовиком полностью смята, а двигатель оказался внутри салона.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало массовая авария произошла на Восточном обходе Перми. В ДТП пострадали 13 автомобилей.