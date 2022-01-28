Пермский ученый рассказала, как LEGO влияет на развитие мозга

Пермь, 28 января. В пятницу, 28 января, отмечается праздник всех любителей LEGO. О том, почему сбор конструктора положительно влияет на мозг человека, рассказала доцент кафедры социологии и политологии пермского политехнического университета (ПНИПУ) Ольга Юрьева.

По ее словам, это помогает развивать математические способности детей, а также пространственное, творческое и логическое мышление. Ребенок быстро усваивает такие свойства объектов, как цвет, форма, величина.

Юрьева особо отмечает влияние конструирования на развитие речи ребенка.

«Развитие мелкой моторики способствует активизации речевых зон коры больших полушарий. Также можно проводить дыхательную гимнастику, ставить звуки, формировать лексико-грамматические элементы речи», — рассказала эксперт пресс-службе ПНИПУ.

Не так давно появился даже термин лего-терапия — использование конструктора в работе с детьми с аутизмом, задержками психического и речевого развития.

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

«Кстати, для взрослых этот процесс может выступать в качестве медитации, отдыха, способа переключения внимания. Глаза отдыхают от гаджетов и экрана компьютера. Это благотворно влияет на наше физическое самочувствие», — уточняет ученый.

Юрьева поясняет, что в процессе конструирования ребенок учится терпению и усидчивости, у него формируется чувство уверенности, самостоятельность и целеустремленность.

Кроме этого, конструктор позволяет взрослым людям получить эстетическое удовольствие от собранных моделей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамские ученые в сотрудничестве с коллегами из Австрии и Германии провели исследование, как быстро восстанавливается окружающая среда на закрытых полигонах ТБО.