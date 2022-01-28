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Минздрав Прикамья: в регионе небывалый рост заболеваемости COVID-19 среди детей

Общество
Минздрав Прикамья: в регионе небывалый рост заболеваемости COVID-19 среди детей
pexels.com  /  RODNAE Productions

Пермь, 28 января. Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень во время заседания оперштаба по противодействию распространению COVID-19 выразила серьезное беспокойство из-за небывалого роста заболеваемости среди детей.

По ее словам, за неделю 30% обращений в call-центры поликлиник «были по детям». Крутень попросила взрослых обратить особое внимание на соблюдение профилактических мер.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина отметила, что ситуация с сезонными заболеваниями и коронавирусом развивается пессимистичнее, чем в аналогичный период 2021 года.

Она напомнила, что в случае фиксирования высокой заболеваемости ОРВИ — до 20%, директор школы имеет право принять решение о выходе класса или образовательного учреждения на карантин. В случае выявления COVID-19 у двух и более учащихся в классе Роспотребнадзор выдает предписание о переводе коллектива на недельный карантин.

«Не исключаем, что по мере развития эпидситуации может быть принято решение о дистанционном обучении. Пока количество классов, ушедших на карантин, находится в пределах 10%. Думаю, будем придерживаться такой же тактики — переводить на самостоятельное обучение только отдельные классы и школы, — уточнила Кассина.

Необходимо отметить, что еще две недели в Пермском крае фиксировали порядка 500 заболевших в день, сегодня — уже более двух тысяч человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в стационарах, перепрофилированных под лечение от коронавируса, в Прикамье в тяжелом состоянии находятся 164 пациента. Из них 76 подключены к аппаратам ИВЛ. 

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дети пермский край школы здравоохранение коронавирус
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