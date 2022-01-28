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Суд частично изменил приговор фигуранту дела о гибели людей «Карамели» в Перми

  /   Обновлено: 28 января 2022 17:38
Общество
Суд частично изменил приговор фигуранту дела о гибели людей «Карамели» в Перми
ГУ МЧС РФ по Пермскому краю  / 

Пермь, 28 января. Пермский краевой суд частично изменил решение по нижестоящей инстанции по одному фигуранту дела о гибели людей в мини-отеле «Карамель». Суд освободил от отбывания наказания по одной статье экс-главного инженера ООО «УК «Профи-Дом» Вячеслава Хилькова.

Его обвинили в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он знал о самовольной перепланировке и размещении в подвале отеля, но не сообщил об этом контролирующим органам.

Суд прекратил уголовное преследование Хилькова по данной статье за истечением срока давности. При этом наказание ему оставлено прежним. На сроке, который он должен провести в колонии, данное решение не скажется.

Суд частично изменил приговор фигуранту дела о гибели людей «Карамели» в Перми
ГУ МЧС РФ по Пермскому краю / 41 канал Воронеж
Ранее на два года в колонию был отправлен заместитель начальника подразделения ООО «ПСК» Сергей Агеев. Инспектор пожарной безопасности ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев был оправдан. Владелец помещения Сергей Щербаков получил пять лет колонии строгого режима.

Трагедия случилась 20 января 2020 года, когда мини-гостиницу «Карамель» затопило кипятком. Тогда погибли пять человек, в том числе ребенок. Первым по делу о массовой гибели в отеле осудили владельца помещения Сергея Щербакова — он получил 5 лет колонии строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что после гибели во время пожара троих жителей Прикамья, в том числе ребенка, возбуждено уголовное дело. 

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