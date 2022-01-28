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После гибели девятилетнего ребенка на пожаре в Прикамье возбудили уголовное дело

Происшествия
После гибели девятилетнего ребенка на пожаре в Прикамье возбудили уголовное дело
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Пермь, 28 января. После гибели во время пожара троих жителей Прикамья возбуждено уголовное дело. Трагедия случилась ночью 28 января.

В двухэтажном здании поселке Башкултаево Пермского муниципального района произошло возгорание. Как пояснили ФАН в региональном Следственном комитете, во время тушения были обнаружены тела мужчины и женщины, а также ребенка 2012 года рождения.

На место происшествия прибыл замруководителя отдела криминалистики СУ СКР Прикамья. Там работают следователи и эксперты пожаротехники.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и ВАЗ-21214 произошло на трассе в Прикамье. В аварии погиб житель Башкортостана.

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пожар следственный комитет уголовное дело пермский край погиб ребенок
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