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Опубликовано видео массового ДТП с участием 13 машин под Пермью

Происшествия
Опубликовано видео массового ДТП с участием 13 машин под Пермью
vk.com  /  ЧП ДТП Пермь

Пермь, 28 января. Массовая авария произошла на Восточном обходе Перми. В ДТП пострадали 13 автомобилей.

В соцсетях очевидцы публикуют видео. На кадрах видно, что по обеим сторонам дороги одна за другой стоят поврежденные машины, в том числе грузовые. 

На место происшествия приехали пожарные и медики. По информации ГИБДД, пострадавших среди людей нет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья в серьезном ДТП тяжело пострадали два человека. Автомобиль «Лексус» выехал на «встречку» и столкнулся с «Шевроле». 

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