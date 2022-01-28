Опубликовано видео массового ДТП с участием 13 машин под Пермью

Пермь, 28 января. Массовая авария произошла на Восточном обходе Перми. В ДТП пострадали 13 автомобилей.

В соцсетях очевидцы публикуют видео. На кадрах видно, что по обеим сторонам дороги одна за другой стоят поврежденные машины, в том числе грузовые.

На место происшествия приехали пожарные и медики. По информации ГИБДД, пострадавших среди людей нет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья в серьезном ДТП тяжело пострадали два человека. Автомобиль «Лексус» выехал на «встречку» и столкнулся с «Шевроле».