Пермские и австрийские ученые по снимкам из космоса отслеживают восстановление земель

Пермь, 28 января. Прикамские ученые в сотрудничестве с коллегами из австрийского Университета природных ресурсов и немецкой компании JOMA Umwelt-Beratungsgesellschaft mbH провели исследование, как быстро восстанавливается окружающая среда на закрытых полигонах ТБО.

Впервые было предложено использовать для этого снимки из космоса, которые позволяют оценить, содержит ли изучаемый участок живую зеленую растительность. Метод можно применять и для отслеживания восстановления территорий после техногенных катастроф, и для выявления новых несанкционированных свалок.

«Сравнили полигоны на территории Пермского края, рекультивированные в разное время и различными способами, с территориями, на которых не размещали отходы. На одних участки выровняли и засыпали смесью грунта и песка, на других провели полный цикл восстановления. В результате вычислили коэффициент восстановления земельных участков», — рассказала профессор кафедры охраны окружающей среды пермского политехнического университета Галина Батракова.

Ученые пришли к выводу, чем коэффициент выше, тем эффективнее происходит зарастание территории. На полигонах с полным циклом восстановительных работ, уровень растительности повысился, а на самозарастающих - сформировался только спустя 3-5 лет после закрытия.

Разработка поможет в подготовке рекомендаций для более эффективного восстановления территорий, уверены экологи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что разработчики ПНИПУ предложили использовать отходы от сжигания твердого топлива в качестве сырья для укрепления подпорных стен автомобильных дорог.