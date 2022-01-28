Судебные приставы опечатали крупный торговый центр в Перми

Пермь, 28 января. Судебные приставы приостановили работу крупного ТЦ «Карнавал». Это произошло после того, как на исполнение в региональное УФССП поступил документ в отношении собственника помещений — ООО «Нефтегазинжиниринг».



Ранее в ходе проверки в ТЦ были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной и антитеррористической безопасности, пояснили ФАН в УФССП по Пермскому краю.



Свердловский районный суд выдал исполнительный документ. Судебные приставы оперативно выехали в «Карнавал». Всем сотрудникам и посетителям торгового центра пришлось покинуть здание. Помещения были опечатаны.



В ведомстве уточнили, что приставы будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало Арбитражный суд удовлетворил требования УКС Прикамья и взыскал с ООО «Инжстрой» 28 млн рублей за неосновательное обогащение.