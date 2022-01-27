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Житель Башкортостана погиб в ДТП со скорой на трассе в Пермском крае

Происшествия
Житель Башкортостана погиб в ДТП со скорой на трассе в Пермском крае
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Пермь, 27 января. ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и ВАЗ-21214 произошло на трассе в Прикамье. За рулем «Нивы» находился житель Башкортостана.

40-летний водитель на автодороге «Голдыри-Орда-Октябрьский» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи. Мужчина погиб на месте. Водитель автомобиля скорой помощи, два фельдшера и пациентка получили травмы и были госпитализированы.

Житель Башкортостана погиб в ДТП со «скорой» на трассе в Пермском крае
instagram.com / chp.dps.perm
ГИБДД проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало неизвестный мужчина попытался похитить несовершеннолетнюю девочку днем в среду в Мотовилихинском районе Перми, однако ребенку удалось убежать.

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дтп авария пермский край скорая помощь погиб человек
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