Житель Башкортостана погиб в ДТП со «скорой» на трассе в Пермском крае

Пермь, 27 января. ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и ВАЗ-21214 произошло на трассе в Прикамье. За рулем «Нивы» находился житель Башкортостана.

40-летний водитель на автодороге «Голдыри-Орда-Октябрьский» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи. Мужчина погиб на месте. Водитель автомобиля скорой помощи, два фельдшера и пациентка получили травмы и были госпитализированы.

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ГИБДД проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало неизвестный мужчина попытался похитить несовершеннолетнюю девочку днем в среду в Мотовилихинском районе Перми, однако ребенку удалось убежать.