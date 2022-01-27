Приступ хитрости: во время визита приставов у жительницы Прикамья якобы отказали ноги

Пермь, 27 января. Сотрудники отделения УФССП России по Прикамья нанесли визит жительнице Барды, чтобы доставить ее в суд.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального ведомства, женщину обвиняют в уклонении от уплаты административного штрафа.



При виде приставов должница заявила, что у нее отказали нижние конечности, и она никак не может ехать в суд. Сотрудники ФССП вызвали экстренную службу. Врачи после осмотра сказали, что женщина здорова.

«Выяснилось, что к должнице в гости зашла подруга, с которой они планировали выпить. На беседы с мнимой больной ушло больше часа, после чего женщина на своих ногах проследовала с приставами», — пояснили в УФССП по Пермскому краю.

Ей было назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало сотрудники незаконного реабилитационного центра насильно удерживали людей, страдающих алкоголизмом и наркозависимостью в Пермском крае.