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Приступ хитрости: во время визита приставов у жительницы Прикамья якобы отказали ноги

Происшествия
Приступ хитрости: во время визита приставов у жительницы Прикамья якобы отказали ноги
пресс-служба УФССП по Калининградской области  / 

Пермь, 27 января. Сотрудники отделения УФССП России по Прикамья нанесли визит жительнице Барды, чтобы доставить ее в суд.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального ведомства, женщину обвиняют в уклонении от уплаты административного штрафа.

При виде приставов должница заявила, что у нее отказали нижние конечности, и она никак не может ехать в суд. Сотрудники ФССП вызвали экстренную службу. Врачи после осмотра сказали, что женщина здорова.

«Выяснилось, что к должнице в гости зашла подруга, с которой они планировали выпить. На беседы с мнимой больной ушло больше часа, после чего женщина на своих ногах проследовала с приставами»,  — пояснили в УФССП по Пермскому краю.

Ей было назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало сотрудники незаконного реабилитационного центра насильно удерживали людей, страдающих алкоголизмом и наркозависимостью в Пермском крае.

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суд пермский край врачи приставы штраф
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