Суд взыскал с подрядчика строительства детской поликлиники в Прикамье 28 млн рублей

Пермь, 27 января. Арбитражный суд удовлетворил требования УКС Прикамья и взыскал с ООО «Инжстрой» 28 млн рублей за неосновательное обогащение. Компания не выполнила условия контракта на возведение здания детской поликлиники в Кировском районе краевой столицы.

В 2017 году «Инжстрой» выиграла конкурс на строительство детской поликлиники и должна была завершить работы в конце 2018 года. По решению Пермского УФАС России подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Он не будет допускаться к участию в конкурсах на строительство других социальных объектов в регионе.

В феврале будет объявлен конкурс по определению другой организации для завершения работ на площадке.

По данным минстроя Пермского края, кроме ООО «Инжстрой» за последние месяцы были взысканы средства за несоблюдение графиков работ с ООО СМУ «КАМСКОЕ» при строительстве пожарного депо в Чайковском городском округе, с ООО «ИнтрейдЖилСтрой» при возведении общежития для иногородних студентов в Перми.

Уже взысканы средства с ООО «Камелия» за нарушения условий договора по второму этапу строительства политехнического колледжа в Лысьве. По итогам 2021 года в бюджет Прикамья поступило порядка 43,5 млн рублей пеней и штрафов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало суд принял решение об аресте бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой до 23 марта по делу о мошенничестве.