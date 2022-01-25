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Chanel хочет взыскать с жительницы Прикамья компенсацию за контрафакт

Происшествия
Chanel хочет взыскать с жительницы Прикамья компенсацию за контрафакт
pixabay.com  / 

Пермь, 25 января. Швейцарский правообладатель бренда Chanel обратился в суд с иском к жительнице Очера Прикамья. 15 февраля в районном суде начнется рассмотрение дела.

Женщина выставила на продажу флакон туалетной воды известной марки. Chanel SARL, который еще в прошлом году начал кампанию по борьбе с контрафактом, хочет получить с продавца компенсацию за незаконную продажу товара.

Как пояснили в Очерском районном суде, исключительным правом на товарный знак обладает только истец, с которым ответчица не заключала договор о предоставлении права использования своего товарного знака.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало петербургская компания «Фроузен Фиш» вышла в суд с иском к восьми жителям Прикамья. Они получили крупные суммы денег в результате хакерского взлома расчетного счета предприятия.

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