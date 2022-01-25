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ПФР выплатил пенсию инвалиду из Прикамья, ошибочно занесенного в умершие

Происшествия
ПФР выплатил пенсию инвалиду из Прикамья, ошибочно занесенного в умершие
Федеральное агентство новостей  / 

Пермь, 25 января. Инвалиду из Прикамья, которого Пенсионный фонд ошибочно посчитал умершим, выплатили пенсию. Его семье принесены извинения.

В социальных сетях ранее появилась информация, что Александру Т. из города Лысьва не перевели на банковскую карту пенсию. 38-летнего мужчину, который остался инвалидом после инсульта, ПФР по Пермскому краю ошибочно посчитал мертвым.

Точнее, специалист клиентской службы допустила ошибку при занесении информации о смерти его однофамильца, пояснили СМИ в пресс-службе Фонда.

Там же добавили, что ошибка не является системной, а причиной ее возникновения стал человеческий фактор.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало беременная жительница Прикамья отсудила более 200 тыс. рублей за незаконное увольнение. 

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Все новости / Происшествия / ПФР выплатил пенсию инвалиду из Прикамья, ошибочно занесенного в умершие
пермский край пенсия пенсионный фонд инвалид ошибка
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