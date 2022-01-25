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Первый самолет авиакомпании Red Wings поступил в Пермь для базирования

Общество
Первый самолет авиакомпании Red Wings поступил в Пермь для базирования
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 25 января. Первый самолет авиакомпании Red Wings прибыл для базирования в международный аэропорт «Пермь». Как сообщили в Минтрансе Прикамья, лайнер уже выполнил первые рейсы по маршруту Пермь — Волгоград — Пермь.

В июне 2021 года было подписано соглашение о развитии авиационного сообщения на базе аэропорта «Большое Савино», которое подразумевает развитие маршрутной сети и создание базы Red Wings на территории Перми.

«Для Прикамья наличие базовой авиакомпании — это налоговые поступления и расширение географии полетов. Мы рассчитываем, что такой шаг даст рост пассажиропотока и, как следствие, импульс для развития самого терминала», — сказал во время подписания документа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В настоящее время Red Wings выполняет полеты из столицы Прикамья в Волгоград, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Мурманск и Уфу. В планах авиакомпании — базирование на территории «Большого Савино» до трех самолетов и открытие полноценного филиала.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало Березниковский городской суд Прикамья признал право местного жителя на возврат оплаченных средств за перелет на отдых в Калининград.

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