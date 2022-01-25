Помощь студентам нужна: ПГНИУ возвращается к очному обучению после трагедии и пандемии

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где 20 сентября 2021 года произошел массовый расстрел, постепенно возвращается на очный формат обучения.

Как пояснили ФАН в вузе, согласно приказу с 17 января занятия с использованием лабораторного оборудования или специализированного программного обеспечения для студентов-очников, в том числе студентов колледжа, будут проходить в аудиториях. В очном формате также будут проводиться занятия по прикладной физической культуре.

«Магистранты ПГНИУ будут учиться в смешанном формате. Для каждой учебной группы будет установлен индивидуальный формат в зависимости от дисциплин учебного плана. Студенты очно-заочной, заочной формы и аспиранты продолжат занятия в онлайн-формате», — уточнили в пресс-службе университета.

Корреспондент ФАН узнал об изменениях в подходе к безопасности в вузе, пообщался с теми студентами, кто уже приступил к обучению в очном формате, и теми, кто пока находится в режиме ожидания, и поинтересовался у них, с какими чувствами они возвращаются в университет.

Проверки и экспертизы

Необходимо сказать, что многие студенты не были на занятиях в очном формате уже около двух лет. Это связано с пандемией коронавируса.

«Чтобы смягчить для них переход и дать время подготовиться, мы решили провести этот процесс в несколько этапов. Уверен, что после возвращения в кампус радость от настоящей университетской жизни почувствуют даже те, кому было комфортно на дистанционном обучении», — прокомментировал процесс ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

По словам доцента кафедры психологии и развития ПГНИУ, кандидата психологических наук Лины Зариповой, возвращаться к традиционному формату обучения непросто. Человек, который долго находится на «удаленке», приспосабливается, меняется его ритм жизни, образ мыслей, способ общения.

«Университет выбрал правильную гибридную форму возврата к очному образованию. То есть студент не резко, не вдруг начинает учиться очно, а когда начинаются практики, семинары, лабораторные занятия. Это небольшие камерные группы. Нет огромного сразу коллектива, от которого мог человек отвыкнуть. Тут проще найти общий язык с одногруппниками, которых кто-то, может, подзабыл. Поэтому поступательный возврат — верное решение руководства вуза», — пояснила ФАН Зарипова.

Безусловно, пандемия стала настоящим психологическим ударом для большей части студентов. Но то, что произошло в вузе 20 сентября 2021 года, могло выбить из колеи даже самых стойких.

Федеральное агентство новостей /

В этот день студент первого курса открыл стрельбу на территории одного из корпусов. Погибли 6 человек, более 40 пострадали. Вуз полностью был переведен на дистанционный формат обучения. При задержании стрелок получил тяжелое ранение, но выжил. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 февраля 2022 года.

Студентка второго курса химического факультета Елизавета Борозна рассказала ФАН, что воспоминания о событиях сентября 2021 года периодически всплывают в разговорах студентов. Но обычно такие беседы скоротечны.

«Темп, режим — все в целом осталось на том же уровне, как и до пандемии, и до событий прошлого года. Когда тему эту вспоминаем, то страх ощущается до сих пор. Меня в тот день в университете не было, я пришла после ночной смены и отдыхала. И то — страх есть у меня. Что говорить о тех, кто здесь находился. При этом желание вернуться на очное обучение было и у меня, и у тех, с кем общались на эту тему», — говорит Лиза.

После трагедии и до сих пор в ПГНИУ проводятся различные проверки. Вместо ЧОП «Арсенал-регион» охранять университет призвали подразделение Росгвардии. Управление федерального казначейства (УФК) по Пермскому краю организовало выездную внеплановую проверку.

Проведена экспертиза работы систем оповещения. Причем эксперты из Перми и Санкт-Петербурга указали на то, что оборудование было смонтировано с грубыми нарушениями. По заключению УФК, это привело к причинению ущерба бюджету РФ на сумму 18,39 миллиона рублей.

vk.com / Пермский государственный университет

«Системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и учета доступа закуплены и установлены в соответствии с существующими требованиями. По условиям контрактов сервисное обслуживание и гарантийные обязательства подрядчик обеспечивает до марта 2024 года. Пермский университет оставляет за собой право обратиться в суд и защищать свою деловую репутацию всеми доступными законными способами», — говорится в сообщении.

Выводы сделаны

При этом в университете не согласились с выводами. Там рассказали о том, что оборудование в момент трагедии находилось в работоспособном состоянии. А в Telegram-канале вуза появилось сообщение, что информация о неправомерном расходовании средств не соответствует действительности.

14 января 2022 года в ПГНИУ прошло тестирование двух систем безопасности: звуковое оповещение в случае ЧС и распознавание лиц при входе в корпуса. Оценки выставляли сотрудники и студенты вуза при участии представителей силовых структур.

Обновленные речевые оповещения теперь будут звучать и на английском языке. Оборудование для распознавания лиц предназначено для создания временных пропусков для гостей университета, его студентов и сотрудников.

«Турникеты оснащены камерой и голосовым помощником, рядом расположены киоски для самостоятельной регистрации в системе. Для этого посетителю понадобится российский паспорт или водительское удостоверение, — пояснили ФАН в ПГНИУ. — Программное обеспечение предусматривает создание списков для запрета допуска лиц, например, находящихся в уголовном розыске. Кроме того, она способна распознавать подозрительные предметы в области действия камер».

В университете уточнили, что разработчики сейчас обучают софт распознавать отдельные виды оружия еще до момента входа человека в корпус.

«Тестирование двух систем прошло успешно. Мы решили убедиться в полной работоспособности всего оборудования. Безопасность учащихся и сотрудников — приоритет вуза при возвращении с дистанта», — рассказал во время проверки первый проректор ПГНИУ Павел Блусь.

В свою очередь студенты, которые уже приступили к очному обучению, рассказали ФАН, что пока не до конца ощутили на себе все нововведения. Для них важнее само возвращение в университет.

«Очень рад нашему возвращению в аудитории. Честно скажу, что для нас это — лучший подарок ко Дню студента. Наша группа учится на направлении, где обязательно нужен компьютер и специальное программное обеспечение, регулярные лабораторные и практические работы. Мы надеемся, что нам больше не придется уходить на дистант, ведь мы любим наш вуз и хотим учиться в аудитории, общаться и по-настоящему чувствовать студенческую жизнь», — сказал в беседе с корреспондентом ФАН студент первого курса экономического факультета Владислав Гончарук.

vk.com / Пермский государственный университет

«Прежде всего для любого студента важна социализация, общение с одногруппниками, преподавателями, другими студентами. Эмоции переполняют. Мы верили, что в новом году случится волшебство, и нам разрешат вернуться в родные аудитории экономического факультета, как видите, мечты сбываются», — рассказала Лера.

Студентка первого курса эконома по направлению «Бизнес-информатика»говорит, что вся группа без исключений безумно рада, что университет возвращается к традиционному формату обучения.

На базе университета также открыт Центр психолого-педагогической помощи ПГНИУ. Специалисты учреждения говорят, что студенты приходят к ним регулярно, и работа будет продолжаться. Причем как долго такая помощь будет необходима, сейчас сказать трудно.

«В норме наша психика способна пережить, правильно переварить экстремальные, чрезвычайные события самостоятельно. Прошло уже немало времени. И даже если есть страх, к примеру, вернуться просто на территорию университета, то в коллективе побороть его проще. Скорее всего, тема эта табуированная даже среди очевидцев, и вряд ли они ее будут регулярно обсуждать. Но помощь нужна, это очевидно», — говорит Лина Зарипова.

13 января стало известно, что расследованием дела о стрельбе в ПГНИУ займется старший следователь при председателе СКР, генерал-майор юстиции Андрей Гаврилов. В конце декабря 2021 года Владимир Путин уволил из Следственного комитета генерал-майора юстиции Рустама Габдулина, возглавлявшего расследования «болотного» и «московского» дел, трагедии в «Зимней вишне» и массового убийства в Пермском университете.

С понедельника, 24 января, в очный формат перешли студенты первых и выпускных курсов бакалавриата и специалитета, а также первого курса колледжа среднего профессионального образования. Магистранты ПГНИУ будут учиться в смешанном формате. На полностью очное обучение вуз планирует выйти с 31 января.